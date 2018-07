Cameroun: «Place au travail spécifique par poste »

En fait, pour ce qui est de la maîtrise de certaines habilités techniques, l'équipe nationale de Pologne est tenante du titre. Elle a donc un niveau mondial. Nous irons travailler avec eux, disputer des matches amicaux pour savoir comment ils perçoivent ces différentes habilités techniques et comment ils les ont améliorées. Nous verrons ce que nous sommes capables de faire pour avoir un plus pendant notre stage. Ce qui nous permettra de travailler et de nous préparer à entrer dans la compétition. Nous avons pour objectif de gagner au moins deux matches pour passer au second tour, pourquoi ne pas nous qualifier pour le troisième tour.

Au cours du mois de juin, nous avons mis l'accent sur le travail de musculation et sur la préparation physique. Nous sommes restés dans le cadre de l'endurance générale. Puis, petit à petit, nous avons amorcé la manipulation de balle. A la fin de cette première étape, nous avons procédé à l'évaluation des joueurs et nous sommes satisfaits de constater qu'ils ont amélioré leurs différentes puissances du point de vue de la force de leurs jambes. C'est déjà un très bon signe.

