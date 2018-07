Tunisie: Caid Essebsi reçoit un message écrit de son homologue iranien

Tunis — Le président de la République Béji Caid Essebsi a reçu mercredi un message écrit de son homologue iranien Hassan Rohani.

Le message lui a été transmis par l'envoyé spécial du président iranien Sadok Hussein Jabri Ansari, en visite en Tunisie.

L'entretien entre Caid Essebsi et son hôte iranien qui a eu lieu au Palais de Carthage, a porté sur les relations de fraternité et de coopération établies entre les deux pays et les moyens de les consolider et de les diversifier, en particulier, dans les domaines économiques et culturels.

Les deux parties ont, également, abordé le dossier du nucléaire iranien et les efforts déployés pour préserver le consensus international autour de ce sujet en vue de garantir la paix et la sécurité dans le monde.

L'entretien a permis, aussi, d'échanger les vues sur les questions d'intérêt commun et de mettre en évidence l'importance du dialogue et des négociations loin des tensions pour un règlement pacifique politique et global des crises que connait la région.