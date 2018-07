Angola: Le Chef de l'Etat annonce pour bientôt des résultats de lutte contre la corruption

Quant à la concurrence, il a indiqué que des études de privatisation étaient menées dans le cadre d'appels d'offres transparents pour des entreprises publiques de différents secteurs, y compris des compagnies pétrolières. Selon le Président João Lourenço, le Gouvernement angolais a concentré son attention sur la mise en œuvre de programmes de stabilisation macroéconomique et de consolidation fiscale. L'idée est de réduire les effets de l'inflation sur le marché des changes.

Toujours dans le cadre de la moralisation de la société et de la lutte contre la corruption et l'impunité, il souligné qu'il était en cours dans les tribunaux compétents des procès-crimes contre des citoyens qui ont, probablement, détourné des coffres de l'Etat des centaines de millions de dollars.

"Nous avons mené une véritable croisade contre la corruption et l'impunité dans toute la société, en particulier contre le crime en col blanc", a-t-il souligné. Dans son discours, il a aussi parlé de l'approbation par le Parlement angolais de la nouvelle loi sur la concurrence, qui vise à prévenir et sanctionner les actions des agents économiques qui ne respectent pas les règles de la concurrence.

