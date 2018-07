Angola: Le pays à la conférence des bibliothèques publiques africaines en Afrique du Sud

Luanda — L'Angola participe jusqu'au vendredi 6 à la 3ème Conférence des Bibliothèques Publiques Africaines et à la table ronde des Ministres Africains des Arts et de la Culture à Durban (Afrique du Sud), avec une délégation du Ministère de la Culture dirigée par le secrétaire d'État pour les industries culturelles et créatives, João Constantino.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Culture auquel l'Angop a eu accès mercredi, les deux événements visent à aborder les questions liées à la mise en œuvre, au fonctionnement et à l'amélioration de la qualité des services du réseau de bibliothèques publiques dans plusieurs pays du continent.

« Ces approches seront basées sur les engagements pris à l'Agenda 2063 de l'Union africaine et à la Charte africaine de la Renaissance culturelle et faire le point sur la mise en œuvre de la Déclaration du Cap Town de 2015 sur les bibliothèques publiques», lit-on dans la note.

Co-organisés par le gouvernement de l'Afrique du Sud et l'Association africaine des bibliothèques et institutions de l'information (AFLIA), les événements rassemblent des représentants de plus de 20 pays africains.

La 3ième Conférence des Bibliothèques publiques africaines se déroule sous la devise «Conduire le développement: les bibliothèques publiques dans la mise en œuvre du programme de développement».

La délégation angolaise comprend le directeur de la Bibliothèque nationale d'Angola, João Pedro Lourenço, la bibliothécaire en chef de l'École nationale d'administration (ENAD), Manuela Capita, qui ont participé les 1er et 2 juillet à l'atelier sur le Programme de droit international qui établit la contribution des bibliothèques à la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies.

L'atelier, un événement de la Fédération internationale des associations et institutions bibliothécaires (IFLA), a été organisé par les PALOP (Pays africains de langue officielle portugaise).