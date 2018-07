Angola: Le PR en faveur d'une nouvelle coopération entre l'Afrique et l'Union européenne

Strasbourg — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a appelé l'Union européenne mercredi à mettre en place, avec l'Afrique, un modèle de coopération à moyen et à long terme, permettant aux pays africains d'avoir une plus grande offre d'emploi et des opportunités d'affaires pour ses citoyens.

Prenant la parole mercredi à la session plénière du Parlement européen dans la ville de Strasbourg, le Président angolais a préconisé la nécessité de changement de paradigme du modèle de coopération institué par l'accord de Cotonou (Bénin) entre l'Union européenne et le groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Selon le Chef de l'Etat, les fils de l'Afrique se rendent actuellement en Europe comme des émigrés, fuyant les conflits armés, la faim et la misère qui sévissent dans certains des pays, le chômage et le manque de perspectives pour un avenir meilleur du continent.

Par conséquent, João Lourenço a appelé l'Union européenne à mettre en place, sur le continent africain, un modèle de coopération pour inverser le cadre actuel et d'aider les pays africains à passer de simples exportateurs de matières premières aux producteurs de produits fabriqués et transformés, comme garantie d'une plus grande offre d'emplois et d'opportunités d'affaires.

Le numéro un angolais a dit que tout le monde est responsable du cadre actuel des pays du continent, caractérisé par « un climat de conflits internes, l'insécurité, les crises économiques et financières, le terrorisme, la faim et la pauvreté », qui provoque des vagues successives de l'émigration vers l'Europe.

C'est une situation qui fait la honte de tous, car il est triste et choquant de constater qu'actuellement, l'histoire se répète, bien que dans un contexte différent, il y a environ six siècles que les fils de l'Afrique avaient été déportés dans des conditions dégradantes à bord de navires négriers vers l'Amérique, où, en tant qu'esclaves, ils ont contribué à l'épanouissement des grandes économies.

Le Chef de l'Etat a fait savoir que l'Europe gagnerait avec une Afrique capable de retenir ses fils sur le continent grâce à des fortes offres d'emplois et de meilleures conditions de vie en général.

« Ce n'est pas un simple rêve, mais quelque chose qui peut devenir une réalité, si nous discutons d'égal à égal, sans aucun type complexe, avec réalisme et pragmatisme », a-t-il reconnu.

En tant que Président de l'organe de coopération politique, de défense et de sécurité de la SADC, João Lourenço a précisé qu'il soutenait des initiatives visant à appuyer les efforts de la SADC, de la CEAC et de la CIRGL dans la résolution pacifique des problèmes qui touchent certains les pays de la région, en particulier la RD Congo, la République Centrafricaine, le Soudan du Sud, le Lesotho et Madagascar.

« Nous travaillons en collaboration avec les organisations sous-régionales, l'Union africaine et les Nations Unies, tout en respectant la souveraineté nationale de chaque Etat, de même que les normes du droit international », a-t-il souligné.

Il a, d'autre part, réitéré que c'est la position africaine commune de changer le paradigme du modèle de coopération.

Crée en 1952, le Parlement européen est un forum de débat politique et de prise de décision au niveau de l'Union européenne (UE).