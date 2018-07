Cote d'Ivoire: Nicolas Tié - Premier contrat professionnel pour le Franco-Ivoirien à Chelsea

L'histoire atypique de Nicolas Tié à Chelsea a pris un nouveau virage d'envergure. Un an après avoir traversé la Manche, le jeune joueur franco-ivoirien de 17 ans vient de signer le premier contrat professionnel de sa très jeune carrière selon L'Equipe. Il fait partie des joueurs les plus prometteurs du club, est désormais lié avec Chelsea jusqu'en 2021

Son nom est encore inconnu du grand public. Et pour cause, Nicoals Tié n'affiche que 17 printemps. Formé à Poitiers, il a vite tapé dans l'œil des recruteurs par sa grande taille puisqu'il mesurait 1,78m à 12 ans et 1,83m à 13 ! La taille ne fait pas tout et Tié a surtout retenu l'attention par son potentiel et ses caractéristiques parfaites pour le football moderne : sorties rapides, excellent sur sa ligne et ballon au pied. Courtisé par plusieurs clubs français comme le Stade rennais en raison d'un gabarit imposant et d'aptitudes singulières pour le poste de gardien, Nicolas Tié et sa famille avaient finalement choisi de rejoindre Chelsea.

Le Franco-Ivoirien s'était engagé avec les Blues en mai 2014 mais n'avait pu rallier l'Angleterre avant l'été dernier, à 16 ans, l'âge minimum pour partir à l'étranger. Depuis, il a joué avec les moins de 18 puis les moins de 23 ans de Chelsea et a été présent deux fois sur le banc en Youth League cette saison. Il a également pris part à plusieurs séances d'entraînement avec le groupe pro depuis le mois de janvier avant de se blesser à une épaule en fin de saison.

Un an après avoir rejoint Cobham et le centre de formation des Blues, le talent précoce poursuit donc son ascension avec la signature de son premier contrat professionnel.