Burkina Faso: FC Nantes - Préjuce Nakoulma a refusé de partir en stage, un bras de fer à venir ?

Préjuce Nakoulma qui avait clairement fait part de ses intentions de départ début juin, n'est pas dans le groupe. L'attaquant burkinabé était prévu dans le groupe. Mais il a fait savoir dès mardi qu'il refusait de partir en stage... L'Etalon du Faso confirme ainsi sa volonté de ne pas honorer sa dernière année de contrat au sein de la Maison jaune. Son départ (souhaité par le joueur et la direction) est inéluctable cet été. Le Burkinabé, à qui il reste un an de contrat, aimerait que le FC Nantes le laisse libre pour signer où il veut, mais la direction souhaite le vendre... Un bras de fer en perspective à venir.

