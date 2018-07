Sud-Soudan: Le gouvernement veut prolonger de 3 ans le mandat de Salva Kiir

Mais pour le principal groupe armé d'opposition de Riek Machar, cette solution est illégale et contre-productive. Et ce alors que les deux parties négocient en ce moment même à Khartoum un partage du pouvoir. Pour l'opposition, cet amendement indique que le gouvernement n'est pas prêt à signer un accord de paix.

« On ne sait pas si l'accord de paix avec l'opposition sera signé aujourd'hui, demain ou le mois prochain. Et donc la logique des autorités est que, s'il n'y a pas rapidement un accord, il faut rapidement qu'elles puissent rester légitimes en attendant.

Et ce sans avoir recours à des élections, rendues impossibles jusqu'à présent par la guerre civile. Une première mouture a été débattue par les députés ce lundi 2 juillet. Et le texte devrait être adopté d'ici la fin du mois.

