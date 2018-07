Cote d'Ivoire: Remaniement gouvernemental, le Premier ministre reconduit

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, par le biais de Dagnan Simplice, a exprimé sa… Plus »

En juin, le parti d'Henri Konan Bédié avait, certes, rejeté la mise en place du parti unifié avant la présidentielle de 2020. Cependant, mardi 3 juillet, une demi-douzaine de ministres PDCI ont pris leur distance avec la direction de leur parti et ont fondé un mouvement dissident pour promouvoir une création plus rapide du parti unifié. Peut-être se verront-ils donc récompensés pour leur engagement.

Alassane Ouattara a demandé à son Premier ministre de lui proposer une équipe gouvernementale constituée de personnalités issues du RHDP, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir, et aussi deux membres de la société civile.

