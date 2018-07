Angola: Le Port de Luanda compte augmenter le mouvement de cargaison

Luanda — Le Port de Luanda compte augmenter, au courant de l'année 2018, le mouvement de cargaison à plus de 8 millions de tonnes de marchandises, contre 7.700.000 tonnes enregistrées en 2017, a annoncé mercredi le président du Conseil d'administration de cette entreprise, Alberto Bengue.

Pour atteindre cet objectif, a-t-il expliqué, il y a lieu de réaliser des activités qui assurent plus d'appui au développement du Port de Luanda, conformément aux recommandations faites par le ministre angolais des Transports Ricardo de Abreu, en marge d'une visite effectuée mardi aux installations du Port.

Recommandant également la vérification des activités qui ne s'encadrent pas avec le secteur portuaire, le ministre a souligné la nécessité de renforcer la sécurité dans le périmètre du Port et de veuiller sur les accords signés avec les entreprises qui gérent les terminals, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Anatólio Barreira, directeur-général de la Sogester, société qui gère les terminals portuaires, a fait savoir que, rendre l'entreprise de plus en plus compétitive par l'emploie de nouvelles technologies, et continuer à assurer la formation complémentaire du personnel, étaient des défis à relever dans l'avenir.

Entre 2016 et 2017, la Sogester assurait, mensuellement, le chargement et déchargement d'environ 20.000 conteneurs. Mais depuis début 2018, le mouvement de cargaison a baissé à 17.000, à cause de la crise qui secoue le pays, a-t-il expliqué.

Selon le responsable, au cours des dix dernières années, son entreprise a réalisé un investissement estimé à 271 millions de USD.