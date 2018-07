Gabon: Le PDG enregistre de nouveaux alliés à Port-Gentil

Le Parti démocratique gabonais(PDG) a enregistré de nouveaux adhérents en son sein. C'était le 28 juin dernier à Port-Gentil dans le deuxième arrondissement, précisément au siège du programme Idyanja.

Ces nouveaux militants, en provenance de l'opposition, ont décidé de soutenir non seulement les actions menées par Jean-Fidèle Otandault, membre du comité permanent du bureau politique, mais également les activités du PDG.Le bureau des nouveaux adhérents en provenance du regroupement associatif dénommé GOUKIGHE a été installé par Pépécy Ogoulinguendé.

Le parti au pouvoir vient d'être davantage, renforcé à Port-Gentil. Ils sont au nombre de 12 et ont décidé de quitter l'opposition pour rallier le Parti démocratique gabonais(PDG). Ces nouveaux militants du deuxième arrondissement de la commune de Port-Gentil ont témoigné leur reconnaissance aux actions du Membre du comité permanent du bureau politique, Jean-Fidèle Otandault. Les actes posés par l'homme politique de la cité pétrolière, justifient leur adhésion au Parti démocratique gabonais. « Nous intégrons non seulement le parti au pouvoir, mais nous soutenons également les actions de Jean-Fidèle Otandault pour ses actions sociales. Il est proche du peuple. C'est cela que nous demandons aux hommes politiques de ce pays », témoigne un des membres adhérents.

Les douze nouveaux adhérents au sein du parti au pouvoir reconnaissent en Jean-Fidèle Otandault, un homme d'actions et surtout pragmatique. Kafuma Mangouka, représentant des nouveaux militants, a expliqué ce qui davantage a motivé leur adhésion. Pour lui, l'homme politique de la capitale économique est : « un homme qui reste attentif aux préoccupations des populations de notre ville. Les jeunes, les femmes âgées, les veuves et les orphelins trouvent souvent échos favorable grâce à cet homme. Ce sont là les raisons fondamentales qui nous ont poussé à quitter l'opposition. Nous rallions, non seulement le parti démocratique gabonais(PDG), mais nous soutenons aussi les actions posées par cet homme politique qui a des qualités que nous recherchons » a poursuivi le porte-parole.

Plusieurs soutiens étaient au rendez-vous dans la salle du programme Idyandja, pour accueillir les nouveaux et les encourager à davantage, soutenir les actions du parti au pouvoir. Kafuma Mangouka a, au nom des autres membres, dit être conscient de la situation actuelle du pays." Nous avons pris un engagement en toute responsabilité. Lequel engagement consiste à mener à bien et suivre les activités de notre frère, et homme proche des populations de Port-Gentil en général et celles du deuxième arrondissement en particulier » a indiqué le porte-parole des novices.

Il faut toutefois souligner que Kafuma Mangoukou et les siens sont rassemblés au sein d'un regroupement associatif dénommée GOUKIGHE. Ce regroupement associatif a pour objectif d'accompagner et soutenir les activités de Jean-Fidèle Otandault d'une part et d'autres parts, celles du parti au pouvoir, le PDG dans le deuxième arrondissement de la commune de Port-Gentil. Jean-Thomas Mamba Koumba est le Coordonnateur général dudit regroupement associatif et a été installé en lieu et place du Membre du comité permanent du bureau politique, Jean-Fidèle Otandault, par Pépécy Ogoulinguende.

Les populations présentes à l'évènements ont dit leur satisfaction quant aux actes posés par leur bienfaiteur. Elles souhaitent que ces actes se multiplient au bonheur des uns et des autres. Aussi, ont-ils appelé les autorités et les autres hommes politiques de penser à construire la paix et la stabilité sociale.