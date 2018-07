Afrique: Migrants - Le président angolais appelle à plus de coopération UE-Afrique

L'union européenne et l'Afrique ont toutes les deux à gagner à ce que l'Afrique soit en mesure de retenir ses fils en leur proposant de meilleures conditions de vie et des perspectives d'emploi.

C'est une situation qui nous fait honte 600 ans après la traite des esclaves, les enfants de l'Afrique se rendent en Europe en tant que migrants. Certains disent qu'ils entreprennent cela de manière volontaire, mais pour être honnêtes ils fuient les conflits armés, la faim et la pauvreté qui touchent les pays. Ils fuient le chômage et l'absence de perspectives.

Dans l'hémicycle du Parlement européen, le chef d'Etat s'est exprimé sur l'immigration, et a appelé à davantage de coopération entre l'Europe et l'Afrique.

