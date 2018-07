Afrique: Migrants - Emmanuel Macron appelle les Africains à des solutions « gagnant-gagnant »

En séjour au Nigeria après le sommet de l'Union africaine et le mini-sommet du G5 Sahel à Nouakchott, en Mauritanie, le président français a souligné, le 4 juillet, que l'Afrique et l'Europe avaient « un destin commun » et devraient tout faire pour entretenir des relations d'intérêts réciproques.

Emmanuel Macron s'adressait à trois cents jeunes entrepreneurs, au second jour de sa visite au Nigeria. Il a profité de la rencontre pour détailler sa vision face à la crise des migrants qui ébranle actuellement l'Union européenne et qui devra, selon lui, être réglée « sur le long terme » en Afrique.

« Nous devons résister aux émotions de court terme (...) et travailler avec les gouvernements africains », a déclaré en anglais Emmanuel Macron, qui s'exprimait dans un grand hôtel de Lagos. Le président français a ajouté : « La réponse durable est de construire un avenir meilleur dans les pays africains, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, d'où partent des jeunes faute d'opportunités économiques (... ). L'Europe ne peut les accepter, au moins tous d'entre eux, alors que nous avons besoin que les Africains réussissent en Afrique ».

Réaffirmant de nouveau la nécessité de maîtriser la démographie dans les pays où les femmes « ont sept, huit enfants » ou plus, Emmanuel Macron a dit que tout doit être fait également pour lutter « contre les passeurs » qui « ont des liens étroits avec les terroristes » actifs au Sahel. Il s'est ensuite entretenu avec le célèbre écrivain nigérian, Wole Soyinka, notamment des conflits communautaires dans son pays, du groupe djihadiste Boko Haram et des échanges culturels entre l'Afrique et l'Europe.