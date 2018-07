Tunisie: Rugby - La Tunisie présente ses excuses à l'équipe du Zimbabwe, contrainte de dormir dans la rue

Les images ont été choquantes : l'équipe nationale de Rugby du Zimbabwe a dormi à l'extérieur de son hôtel alors qu'elle s'est déplacée en Tunisie pour affronter son homologue locale dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2019.

C'est la conséquence de l'insuffisance décente de l'hôtel qui devrait abriter les joueurs. Ces derniers ont alors aménagé une place pour dormir dehors.

La Fédération tunisienne de la Rugby n'est pas restée insensible à cette situation des Zimbabweens qui ont : « émis des réserves quant à l'état de la salle de bain de l'une des chambres, à l'absence d'une piscine et à la faiblesse du débit internet »

La FTR, dans un communiqué rendu publique à travers la Confédération Africaine de Rugby a rassuré toute la délégation zimbabwéenne pour dire qu'il y'a une solution qui a été trouvée : « après les efforts et les interventions du comité d'organisation et des membres de la fédération Tunisienne, l'équipe du Zimbabwe a été transférée à l'hôtel ALRAWABI à Nefza où ils ont émis leur satisfaction avec des excuses auprès du président de la commission d'organisation » peut on lire.

"Je m'excuse au nom de la Fédération tunisienne de rugby, nous sommes fiers d'accueillir des tournois Rugby Afrique chaque année et nous mettons tout en œuvre pour répondre aux meilleurs standards internationaux en termes d'hébergement et d'autres infrastructures. Quelque chose s'est mal passé et je suis désolé, mais cela a été corrigé ce matin en consultation avec l'équipe de direction des Sables. Je peux vous assurer qu'il n'y avait absolument aucune intention de déstabiliser nos adversaires et nous ferons tous les efforts possibles pour nous assurer qu'ils ont une bonne préparation avant le match de samedi" a affirmé pour sa part Khaled Babbou, membre Exécutif de Rugby Afrique.