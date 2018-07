Congo-Kinshasa: Cour Constitutionnelle - Kabila prend acte du serment de nouveaux membres

Ces nouveaux juges viennent ainsi combler les sièges à pourvoir au sein de la Haute Cour, après le décès, le dimanche 8 avril 2018 de Kalonda Kele Oma Yvon, et la démission de Jean-Louis Esambo et Banyaku Luape, un jour après la mort de leur collègue. A la suite de leur prestation de serment, le nombre de ces juges de la Haute Cour affiche désormais complet.

Il s'agit de celle qui a nommé Minga Emmanuel à ce poste. Ce sont les Sages, qui ont juré solennellement devant le Président de la République de «bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour».

Il s'agit, entre autres, des Ordonnances n°18/038 du 14 mai 2018 et n° 18/057 du 27 juin 2018 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Il s'agit là de Norbert Nkulu Kilombo Mitumba ; Jean Ubulu Pungu ; François Bokona Wipa Bonzali et Mongulu T'apangane Polycarpe. Ils ont été présentés devant la Nation congolaise comme membres de la prestigieuse Cour constitutionnelle. Une autre ordonnance portant nomination du Procureur général près la Cour Constitutionnelle a été lue.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.