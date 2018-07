Congo-Kinshasa: Linafoot/Play-Off - V.Club domine Don Bosco, DCMP bat Sanga Balende

Avec un précieux succès de trois buts face aux Salésiens de Lubumbashi, les Dauphins noirs de Kinshasa entrevoient de plus près le sacre du championnat 2018, alors que les Immaculés de la capitale ont repris leur destin en main pour une qualification en C2 africaine après une importante victoire sur leur concurrent direct, les Anges et Saints du Kasaï oriental.

L'AS V.Club est en voie de rafler le titre de vainqueur de la 23e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Large vainqueur du CS Don Bosco de Lubumbashi, le 4 juillet au stade des Martyrs de Kinshasa en match de la 10e journée du Play-Off du championnat national, le club entraîné par Florent Ibenge et son adjoint Raoul Jean-Pierre Shungu est en train de réussir son « opération trois points » lancée au début de la manche retour.

Et lors de ce match contre les Salésiens de Lubumbashi, les Dauphins noirs ont inscrit trois buts. Jean-Marc Makusu Mundele est désormais premier au classement de buteurs avec le triplé du jour. Il compte désormais vingt-trois buts. V.Club rejoint Mazembe au classement avec cinquante points. Mais le club vert et noir de Kinshasa a cependant deux matchs en retard alors que Mazembe joue son dernier match le 6 juillet.

En seconde explication, toujours au stade des Martyrs, le public a assisté à une finale pour la troisième place africaine de la Linafoot entre le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et Sa Majesté Sanga Balende en match comptant pour la 12e journée du Play-Off. Les Immaculés de Kinshasa ont littéralement pris leur revanche sur les Anges et les Saints du Kasaï oriental, vainqueurs de leur première confrontation au stade Kashala-Bonzola par un but à zéro.

Au stade des Martyrs, les joueurs d'Otis Ngoma l'ont emporté par deux à zéro, avec les buts de Ricky Tulengi à la 17e mn et Dago Tshibamba à la 61e qui totalise vingt buts à son compteur. Avec cette victoire, DCMP, quatrième au classement avec quarante et un points, met sérieusement la pression sur Sanga Balende qui en compte quarante-trois avec un match en plus. Mais DCMP a donc son destin en main, ayant une nette marge de manœuvre pour terminer à la troisième place et s'offrir une qualification pour la C2 africaine. C'est l'objectif visiblement clair de l'entraîneur principal Otis Ngoma.

La fin de saison s'annonce palpitante, aussi bien dans la lutte pour le titre entre V.Club et Mazembe que pour la troisième position synonyme de qualification en compétition africaine entre DCMP et Sanga Balende. Notons que le 3 juillet, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, l'AC Rangers a dominé Mont Bleu de Bunia par cinq buts à deux et à Lubumbashi, Mbele a inscrit l'unique but de la victoire de la Jeunesse sportive Groupe Bazano sur l'AS Dragons/Bilima de Kinshasa.