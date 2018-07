Le candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais (Pds) ne figure pas sur les listes électorales, suite à la dernière révision faite sur décret du président de la République n°2018-476 du 20 février 2018. Même s'il lui reste une voie de recours pour se faire inscrire sur le fichier électoral, il n'en demeure pas moins que ses chances de se présenter à l'élection présidentielle prochaine pour le compte du Pds semblent réduites au vu des précédentes sorties de responsables du régime en place.

Sera ou ne sera pas candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds), à l'élection présidentielle du 24 février 2019 ? Le moins que l'on puisse dire est que le candidat déclaré du Pds, Karim Wade, ne figure pas sur les listes électorales, suite à la révision exceptionnelle qui a été recommandée par le chef de l'Etat, Macky Sall sur décret n°2018-476 du 20 février 2018. Sa demande de figurer sur les listes électorales a été, tout bonnement, rejetée par les Services centraux du ministère de l'Intérieur en charge de l'organisation des élections. L'article L31 du Code électoral est passé par-là, selon les justifications données par le Directeur de la Formation et de la communication à la Direction générale des élections (Dge), Bernard Casimir Cissé. Quand on sait que pour être candidat à une élection, la première des conditions est de figurer sur les listes électorales, notamment d'être électeur et éligible, il demeure constant que la candidature du fils de l'ancien président Me Wade se complique de plus en plus. Ce que semblent confirmer les propos du ministre de la Justice, le professeur Ismaïla Madior Fall.

En effet, dans une tribune qui lui avait été offerte par la Télévision futurs médias (Tfm) le 11 juin dernier, le Garde des Sceaux avait soutenu que la loi prévoit que si un citoyen est condamné à cinq (05) ans d'emprisonnement, au moins, il perd ses droits civils et politiques. C'est en réalité l'article L31 du Code électoral qui revient ici avec l'ancien Conseiller juridique du président de la République. Que dire des propos du ministre de l'Intérieur sur ladite question ? Avant même la publication des listes provisoires issues de la dernière révision exceptionnelle, le ministre Aly Ngouille Ndiaye, en marge de la plénière de l'examen du projet de loi portant révision du Code électoral, avait clairement indiqué que «Karim Wade n'est pas inscrit sur les listes électorales». Des assurances tirées, très certainement, du retour qu'il avait des Services centraux de son ministère, qui avaient fini d'invalider la demande d'inscription du candidat déclaré du Pds.

Toutes ces sorties des responsables du régime font suite aux nombreuses agitations de Karim Wade, de là où il se trouve, à Doha. En effet, après avoir posté une vidéo de son inscription sur les listes électorales au Koweït, le fils de l'ancien président avait annoncé son retour d'exil. Dans la note qui avait été rendue publique le 15 juin dernier, Karim Wade déclarait : «Je suis en route pour faire face à mes devoirs». Dans le communiqué, il chargeait le régime en place et l'accusait d'avoir «érigé depuis 2012 le mensonge, la manipulation et le complot en mode de gouvernance». C'est pour dire que "Wade fils" semble être résolu à faire face au pouvoir de Macky Sall. Il n'est d'ailleurs pas le seul à adopter cette posture de face-à-face avec le régime en place. En effet, son parti politique et ses alliés promettent de ne pas laisser quiconque empêcher leur candidat à se présenter en 2019, suite à la sortie du ministre Ismaïla Madior Fall.

Dans le communiqué, les libéraux avaient promis de s'opposer «de la façon la plus ferme à ce que Macky Sall obtienne ce qu'il n'a pu obtenir par une Crei, pourtant aux ordres, qui n'a pas osé suivre le procureur spécial qui a requis vainement que notre candidat Karim Wade soit privé de ses droits civiques et politiques». Allant même plus loin, ils avaient mis en garde que : «notre parti met en garde toute personne ou groupe de personnes qui tenterait d'exclure notre candidat Karim Wade de la prochaine élection présidentielle». Les interprétations et autres analyses vont bon train sur le sujet et le Conseil constitutionnel aura du grain à moudre, le moment venu. Ce qui reste évident est que Karim Wade ne figure pas, pour le moment, sur les listes électorales et sa candidature reste à cet effet hypothéquée. Cela, dans un contexte où le Pds refuse de parler de «Plan B».