Togo: Hakim Ouro-Sama - L'espoir togolais débarque à Lille

Mariages coutumier, civil ou religieux. Lequel choisir. Togo Matin met en avant les avantages et les… Plus »

Ancien international U20 à 16 ans, Ouro-Sama est également déjà un taulier chez les Eperviers avec 15 sélections. S'il a figuré dans le groupe pour la CAN 2017 sans jamais entrer en jeu, il est devenu un titulaire à part entière de l'équipe de Claude Le Roy depuis le retour du Gabon. Et il a participé avec les U21 au dernier Tournoi international Espoirs de Provence avec une 8è place pour la première participation du Togo.

Evoluant depuis 2016 avec l'AS Togo Port, l'ancien pensionnaire de l'académie Liberty d'Agbodrafo a remporté le championnat et la Coupe du Togo en 2017 puis participe depuis le début de l'année à la Ligue des champions de la CAF. Ses prestations ont suscité plusieurs convoitises. On annonçait Amiens, autre club de Ligue 1 sur le dossier.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.