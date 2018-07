Congo-Kinshasa: L'épée de Damoclès !

opinion

A l'épreuve du feu, les cheveux, même s'ils sont plus nombreux que ceux de la tête de Joseph Olenghankoy, ne résistent point. Aujourd'hui plus qu'hier, il aura fallu du temps, pour cerner les contours de la lutte de tous ceux qui sont là, depuis des années, en train de promettre aux congolais monts et merveilles.

L'attrape-nigaud de Kabila, le FCC aurait permis aux analystes, s'ils sont de bonne foi, de tamiser et de tirer des conclusions sur la nature des convictions, des idéaux ou des objectifs visés par chacun des acteurs politiques congolais. Et, le peuple dont l'épée de Damoclès reste suspendue en l'air, tranchera si jamais l'occasion lui sera donnée, le 23 décembre 2018.

Tenez ! Un petit regard rétrospectif, à l'instar d'un fureteur, faciliterait la traçabilité. Des consultations nationales aux concertations nationales, l'eau a abondamment coulé sous le pont. Il suffit de revoir les copies des résolutions, plus 800, au total, telles qu'elles ont été prises sous le co-présidium de Kengo et Minaku, au Palais du Peuple. Résultat ? Matata II arriva. Puis, quelques temps seulement après, vint Kodjo avec son tam-tam de la Cité de l'Union Africaine, la série Badibanga et des membres de son gouvernement permit d'écrire une nouvelle page de l'histoire, même si cela n'aurait été que pour l'espace de quelques matins.

Samy Badibanga quitta à la tête de l'Hôtel du Gouvernement, à la lisière de la Gombe, dont le bail ne lui aura même pas permis de présenter son propre Budget au Parlement. Et après ? Eh oui. Tshibala est venu.

Il l'est jusqu'à présent. Cela fait pratiquement plus d'une année. Mais, les congolais, eux, le juge à la pièce. Ne pouvant ni manger les élections, ni éternellement prier le Bon Dieu, pour tenir les coups, ils ne réclament pas mieux que l'amélioration du social. D'où, les médecins, à l'instar des chats, miaulent. Les professeurs d'universités, comme des chiens, aboient. Puis, les infirmiers, imitant, peut-être, les carnivores, râlent.

Dans tous les sens, y compris dans les couches les plus profondes, la misère lamine, les maladies étranglent, les loyers frémissent et les insomnies s'en suivent et terrassent... Mais, jusqu'où ira-t-on ? Puisqu'en tout état de cause, les élections ne sont pas une fin en soi. Après les élections, il y aussi la vie. Après l'errance, la transhumance politique, les alliances politiques qui se font et se défont, il y a aussi un minimum de dignité.

La recherche de l'homéostasie physiologique qui nécessite, parfois, que les intellectuels et politiciens de tout bord, tanguent, devrait, logiquement, rejoindre la nécessité de la constance dans les idéologies et voies librement choisies. Oh, Lumumba ! Où es-tu ? Ouf, Mzee ! La lutte continue...