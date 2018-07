Angola: Le climat d'affaires s'améliore au pays, estime le Corps Diplomatique

"Chaque pays a une vision pour des actions importantes pour les zones urbaines et rurales, ainsi que des actions pour lesquelles le financement est bien détaillé. La Namibie a une vision 2030 qui inclut la vision importante pour le développement du pays", a-t-il expliqué. De son côté, le ministre angolais de l'Economie et du Plan, Pedro Luís da Fonseca a expliqué au Corps Diplomatique qu'une série de reformes était en cours en vue d'améliorer le climat d'affaires dans le pays.

"Nous avons de grands investissements et partenariats avec la Société Nationale des Hydrocarbures d'Angola (Sonangol) et d'autres Compagnies internationales. Et nous envisageons d'autres possibilités pour de nouveaux investissements dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur pétrolier", a-t-il ajouté. Hárvard Hoksnes a fait savoir que la Norvège soutenait des petites et moyennes entreprises du secteur de la Pêche, dans le cadre du Fonds d'Investissement pour les petites entreprises évalué à 50 milliards de USD.

