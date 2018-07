Cote d'Ivoire: Aide à la décision et à l'action publique - L'AFD dresse le bilan du Mémorandum de dialogue stratégique

L'Agence française du développement (Afd) a fait le bilan sur les actions du Mémorandum de dialogue stratégique entre la Côte d'Ivoire et cette institution.

A cette occasion, Mihoud Mezouaghi, adjoint au directeur innovation, recherche et savoirs à l'Afd et Laurent Cortese chargé de mission à l'Afd ont co-animé une conférence de presse, ce mercredi 4 juin 2018, à Abidjan-Cocody, au siège de ladite agence.

M. Mezouagh a rappelé que le Mémorandum de dialogue stratégique (Mds) est un partenariat signé en septembre 2016 entre l'Agence française de développement (Afd) et le Ministère du Plan et du Développement. Ce, pour « la formulation et la mise en œuvre de politiques publiques ».

Le Mds, a-t-il expliqué, a pour objectif de développer une aide à la décision et à l'action publique. Et cela, à travers des projets de recherche associant experts ivoiriens et français et devant contribuer à l'analyse des leviers de la transformation structurelle de l'économie.

A l'heure du bilan de ce projet qui a duré deux ans, M. Mezouagh, adjoint au directeur innovation, recherche et savoirs à l'Afd affiche un brin de satisfecit.

« Nous en tirons deux ou trois conclusion fortes. Cet exercice a permis de stimuler et de susciter des incitations au niveau du système de recherche ivoirien. Le deuxième progrès qui a été enregistré est d'avoir créé cet espace de dialogue entre les décideurs publics et l'expertise.

C'est un acquis de ce dispositif qu'il faut renforcer et surtout consolider. Le 3e acquis, c'est le financement de la recherche. Ceci a permis de mobiliser les ressources financières pour les activités de recherche », a-t-il soutenu.

Poursuivant, il a indiqué que pour produire de la recherche et surtout pour comprendre les impacts des politiques publiques, il faut produire des données.

C'est pourquoi, dira-t-il, à ce dispositif a été adossé un appui à l'Institut national de statistique (Ins). Ceci pour améliorer la capacité de production de statistiques. « Cela est fondamental. Pas de données, pas de recherche, ni de visibilité, ni de pilotage de politique publique », a-t-il affirmé.

Il faut noter que dans le cadre du Mds six études ont été initiées portant sur la modélisation de l'économie ivoirienne à l'aide du modèle GEMMES, les classes moyennes, l'emploi des jeunes, les collèges de proximité, les services climatiques à destination des producteurs de cacao et les inégalités sociales.

Le coût total de ces projets de recherche s'élève environ à 420 499 euros, soit 275 426 845 francs CFA. Outre ces études, le Mds comprend un appui à la production statistique nationale, coordonné par l'Institut National de Statistique pour un montant de 389 312 euros, soit 255 000 000 francs CFA.

En des termes simples, Laurent Cortese a expliqué que le souhait de l'Afd à travers le Mds, est de rapprocher les décideurs des chercheurs.

« On souhaite appuyer la structuration de la recherche. Ce qui est intéressant avec le mémorandum c'est que nous mobilisons toujours des jeunes chercheurs ivoiriens, des doctorants encadrés par des chercheurs qui ont une expertise confirmée », a-t-il soutenu.

A propos du choix de la Côte d'Ivoire par l'Afd pour la mise en œuvre d'un tel dispositif, M. Mezouagh dira que cela s'explique par le fait que « la Côte d'Ivoire est un partenaire clé de la coopération française. » Et de préciser : « L'Afd intervient dans une centaine de pays.

Nous n'avons pas la capacité ni la volonté de mettre en oeuvre ce type de dispositif avec tous les pays. On le fait avec des pays avec lesquels nous avons une proximité forte. C'est pourquoi nous avons appelé ces exercices des dialogues stratégiques à la politique publique ».

Ce qui se joue dans ce type d'exercice, a renchéri M. Corteze, c'est comment construire le levier partenariat et surtout comment l'utiliser pour être au service de la construction de solution de politique publique. C'est cela l'essence de l'exercice, a-t-il affirmé.

A l'heure du bilan, il est à retenir que le Mds a réalisé le Dialogue stratégique entre les chercheurs et les décideurs au sujet des politiques publiques, la participation à la réflexion sur les politiques publiques et aux débats internationaux sur les thématiques du développement et l'appui à la recherche scientifique.

A propos des axes d'amélioration, l'Afd a évoqué la dissémination des résultats de recherche aux Ministères sectoriels, l'associer des partenaires institutionnels à l'organisation des ateliers de restitution, la réalisation d'un plan de communication et l'appui à la recherche scientifique ivoirienne, par le financement de bourses de thèse.

En perspective, il faut indiquer qu'un avenant à la convention serait en préparation en vue de prolonger la mise en œuvre du Mds de deux années.