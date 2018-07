Congo-Kinshasa: «VICTOIRE» - La nouvelle bière de 50 cl remporte une médaille d'Or !

interview

Lancée depuis le mois d'octobre 2017 sur le marché de Kinshasa, VICTOIRE est une nouvelle marque de bière qui offre à la Bralima l'occasion de consolider davantage les liens avec les nombreux consommateurs de ses produits haut de gamme.

Selon le Brand Manager de la marque, Max Röell (MR), la BRALIMA ne fait que répondre aux besoins de ses consommateurs qu'elle considère toujours comme des rois. "Tenant compte de la situation économique qui sévit à Kinshasa, nous voulons satisfaire tous nos consommateurs suivant les bourses de tout un chacun", indique-t-il, en apportant quelques précisions aux questions de la presse :

Que peut-on retenir de cette boisson en termes de valeur et conviction ?

VICTOIRE est une nouvelle marque de bière qui est venue changer le paradigme de consommation. Déjà, par son essence, c'est une bière des champions. Par champion, nous faisons allusion au jeune (vingtaine), débrouillard, qui vit dans l'informel. Il utilise sa créativité pour s'en sortir. Son challenge est journalier et face à cela, il reste optimiste. Donc, sa lutte consiste à chercher comment trouver des parades parce que la situation est actuellement difficile. Mais, à la fin de la journée, quand il arrive à gagner quelque chose, ce jeune cherche à célébrer sa réussite, son courage. Il se retrouve à la fin de la journée avec sa bouteille de VICTOIRE puisque cette bière récompense et honore le champion qu'il est.

Comment justifiez-vous le choix des couleurs dans sa présentation ?

Lorsque nous parlons de changement de paradigme, c'est d'abord par sa présentation. VICTOIRE est une bière qui arbore des couleurs qui n'existaient pas avant sur le marché de boissons. Nous avons la couleur verte qui signifie la richesse, et la couleur jaune (le soleil), qui signifie l'espoir. Ce jeune dont nous parlons ici, est très optimiste. Car, il pense que sa réussite passe par lui-même, par son courage, son optimisme et sa créativité. S'il ne se prend pas lui-même en charge, il ne va pas y arriver. Avec VICTOIRE, il y a à espérer et à croire à ses potentialités pour survivre au jour le jour.

Pourquoi dites-vous «VICTOIRE, le Goût du changement, VICTOIRE, bière des champions» ?

Ce slogan a été lancé juste pour établir la différence avec les autres bières existant sur le marché. VICTOIRE est différente de par son goût, de sa communication et de par l'air nouvel qu'il amène. Cette boisson contient un taux faible d'alcool, soit 4,8%. Sa particularité s'observe non seulement par son goût, mais aussi et surtout par rapport à son prix. C'est une bière qui a été faite pour les Kinois avec le prix le plus bas. Un bon rapport : qualité-quantité-prix.

Quelle est sa spécificité par rapport à d'autres bières existant déjà au pays ?

C'est son goût et sa manière d'exister. On est dans un marché où toutes les bières clament qu'ils donnent tous les mêmes bénéfices fonctionnels (Rafraichissement, facile à boire... ). Mais, VICTOIRE va au-delà. Cette bière met à l'aise le consommateur. A chaque fois que vous allez consommer VICTOIRE, vous donnerez un signal fort à tout le monde que vous êtes un gagnant, un véritable winner ! C'est ça la différence avec d'autres bières.

Officiellement, combien coûte le casier et que feront les tenanciers des bars pour acheter la nouvelle boisson pendant que les vidanges continuent à poser encore problème jusque-là ?

L'avantage qu'a VICTOIRE, est que le format de bouteille 50 cl existe déjà sur le marché à 1500 FC la bouteille. Pour votre information, c'est une marque régionale. Elle n'est vendue que, pour l'instant, à Kinshasa. Nous sommes en train de travailler sur la distribution numérique. Savez-vous que la bière n'a que huit mois depuis qu'elle a été lancée ? VICTOIRE est vendue dans les mêmes canaux que tous nos produits. Donc, nous avons la distribution directe et indirecte. Etant donné que le format est déjà sur le marché, la marque va se disponibiliser petit-à-petit auprès des clients dans un bac de 20 trous.

A peine lancée sur le marché, VICTOIRE remporte une médaille d'Or à Bruxelles. Que représente pour vous ce prix international ?

Des médailles d'Or pour nos bières Mutzig Bock et Victoire. La qualité des produits Bralima, reconnue par ses consommateurs, l'est aussi au-delà des frontières de la République Démocratique du Congo. Réuni à Bruxelles au mois de Mars dernier pour l'attribution des prix aux produits de meilleure qualité dans le monde, le comité d'organisation de l'institut « Monde Sélection » vient de décerner, pour l'année 2017, des médailles d'Or à deux produits Bralima.

Il s'agit des Bières «Mutzig Bock» et «Victoire» qui surclassent ainsi les bières de la concurrence, arrivées en seconde position. Constitué d'un très précieux jury, Monde Sélection est un Institut de Qualité international et indépendant fondé en 1961 à Bruxelles. Institut de renom et de prestige, il évalue des produits de consommation pour en indiquer le niveau de qualité aux consommateurs avec l'appui des Experts mondialement reconnus. Plus qu'une simple distinction, cette couronne représente une juste reconnaissance pour le travail excellent qu'abattent nos équipes de production. Depuis 1923, la Bralima a toujours pour passion la qualité de ses produits pour la satisfaction de ses consommateurs.