Congo-Kinshasa: CPI - Les avocats de Jean Pierre Bemba rejettent les 5 ans de prison requis contre leur client pour subornation de témoins

Elle a également soutenu que son client a « passé plus de temps en détention que la durée de la peine [un an, ndlr] prononcée par la chambre de première instance ». Estimant que la justice frôlait « l'abus de procédure ». Elle a conclu que « le seul remède à cette détention arbitraire est la libération inconditionnelle » de Jean-Pierre Bemba.

A en croire le média, Me Melinda A. Taylor, rappelant plusieurs jurisprudences, a longuement expliqué que l'acquittement de Jean-Pierre Bemba dans le dossier pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre « milite en faveur de l'atténuation de sa condamnation » dans l'affaire de subornation de témoins.

Ainsi, après l'acquittement de l'ancien vice-président congolais dans l'affaire principale pour laquelle il avait été condamné, le premier substitut de la procureure, Me Kweku Vanderpuye s'est évertué, ce mercredi 4 juillet, devant la chambre de première instance VII de la Cour pénale internationale (CPI), à démontrer que l'accusé et ses deux complices ont « mis en œuvre un plan élargi » de subornation de témoins qui a, selon lui, influencé la décision des juges d'appel.

