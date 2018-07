Togo: Ouro-Sama Hakim a signé pour 5 ans à Lille

Mariages coutumier, civil ou religieux. Lequel choisir. Togo Matin met en avant les avantages et les… Plus »

Chez les Dogues, il devra continuer par travailler pour faire croître cette marge de progression qui sera également d'un apport considérable pour la sélection nationale du Togo pour les campagnes de CAN et de Coupe du monde à venir. En tout cas, le club lillois se dit satisfait d'être parvenu à attirer dans sa niche ce jeune espoir du sport roi africain.

On peut à suffisance et sans se tromper se rendre compte que c'est la jeunesse et l'expérience internationale du joueur et surtout une marge de progresse certaine, qui le plus plaidé en sa faveur.

L'ancien coach du Cameroun, du Sénégal et du Ghana, notamment, n'hésite d'ailleurs pas à lui offrir ses premières capes internationales et à l'emmener au Gabon parmi les 23 Éperviers pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2017 », pouvait-on lire ce mercredi en fin d'après-midi sur le site officiel du LOSC.

Surclassé dès ses 16 ans en sélection togolaise U20, ce défenseur central vif (1m85, 74kg), technique et doté d'une bonne vision du jeu, décrit comme un garçon travailleur et rigoureux, tape alors dans l'œil de Claude Le Roy, le sélectionneur du Togo.

