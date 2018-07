Burkina Faso: Journées promotionnelles du niébé du Sahel

La Chambre régionale d'agriculture (CRA) du Sahel en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a organisé la deuxième édition des journées promotionnelles du niébé de ladite région, les 29 et 30 juin 2018 à Dori.

L'objectif visé par la deuxième édition des journées promotionnelles du niébé du Sahel tenues les 29 et 30 juin 2018 dans la capitale du Liptako, a été de renforcer davantage les liens commerciaux des différents acteurs de la chaîne de valeur niébé.

C'est ainsi que 222 producteurs, transformatrices, commerçants, exportateurs, fournisseurs d'intrants et semenciers se sont côtoyés pendant deux jours. Le Président de l'union provinciale des producteurs du niébé du Soum, Adama Confé, dit être venu exposer quatre variétés de la céréale.

«C'est ma première participation et je trouve l'initiative très bonne parce qu'elle permet de mieux connaître nos produits, de faire des affaires et de nouer des relations», explique M. Confé. Quant à l'association «djamwéli» qui intervient dans la transformation du niébé, sa représentante Awa Koita, a fait savoir qu'elle expose la farine, le couscous, le gonré et le tô.

Elle a salué la tenue de cette foire mais elle a lancé un appel aux autorités, organisateurs de faire davantage la promotion des mets locaux en vue de permettre aux transformatrices de faire de bonnes affaires. Selon le président de la CRA du Sahel, Sidi Sow, ces journées promotionnelles du niébé sont une opportunité pour les producteurs, transformateurs, distributeurs d'intrants et commerçants.

«Elles nous offrent un cadre propice pour vendre nos produits, tisser des relations d'affaires avec des acheteurs et les commerçants ainsi que pour nous imprégner des offres de services des institutions financières», ajoute Sidi Sow.

Il a, en outre, précisé que des productrices et des transformatrices des régions de l'Est et du Centre-Nord en l'occurrence de Bogandé, Manni, Fada N'Gourma, Kaya et Boulsa ont pris part à cette deuxième édition des journées promotionnelles du niébé du Sahel. C'est pourquoi, M Sow a exprimé toute sa gratitude et sa reconnaissance à tous les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement.

Une région aux énormes potentialités

Pour sa part, le haut-commissaire de la province du Séno, Inoussa Kaboré, a déclaré que la région du Sahel, malgré une pluviométrie capricieuse, regorge d'énormes potentialités agrosylvopastorales reconnues.

A l'entendre, les différents appuis du projet résilience et croissance économique dans le Sahel- croissance accélérée (REGIS-AG) aux acteurs de la chaine de valeur niébé ont permis à ces bénéficiaires d'atteindre une capacité d'offre de la céréale.

Cependant, a-t-il déploré, avec cette production importante, des goulots d'étranglement existent et freinent le développement de la chaîne de valeur niébé.

A ce sujet, M. Kaboré a évoqué entre autres la récurrente question de la commercialisation et de la transformation. De son avis, c'est dans l'optique de faciliter la commercialisation des produits du niébé et de permettre aux producteurs de rentabiliser leurs efforts que ces journées ont été initiées.

C'est une aubaine pour créer et stimuler un échange commercial gagnant-gagnant entre les petits producteurs, les distributeurs d'intrants, les transformatrices et les commerçants au niveau régional. Ainsi, Inoussa Kaboré s'est félicité du fait que durant ces deux jours, les différents acteurs de la chaine de valeur du niébé ont eu la chance de faire de bonnes affaires, nouer des contrats pour des partenariats futurs et mieux connaître les partenaires au développement du monde rural.

Et de révéler que ces journées ont été un rendez-vous d'affaires qui a permis de nouer des contrats commerciaux rentables pour tous les acteurs. « Mais aussi d'enrichir vos carnets d'adresse pour une collaboration future entre producteurs, distributeurs d'intrants et transformatrices et acheteurs afin d'aboutir à des partenariats gagnant-gagnant au profit de l'ensemble des acteurs et partant, pour une promotion véritable de la chaîne de valeur niébé au Sahel », a-t-il souhaité.