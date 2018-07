Burkina Faso: Exploitation minière artisanale

Le ministre des Mines et des Carrières, Oumarou Idani, a présidé la cérémonie de clôture de la campagne 2017-2018 de l'exploitation minière artisanale, le samedi 30 juin 2018, à Karangtenga dans la province du Bam (Centre- Nord).

L'orpaillage est interdit du 1er juin au 31 octobre 2018 sur toute l'étendue du territoire burkinabè, relativement aux dispositions d'un arrêté interministériel.

C'est ce qu'a rappelé le ministre des Mines et des Carrières, Oumarou Idani, le 30 juin 2018, lors de la cérémonie de clôture de la campagne 2017-2018 de l'exploitation minière à Karangtenga, dans la province du Bam. Selon lui, les orpailleurs sont tenus de respecter le calendrier établi par zonage.

Ainsi, les sites miniers sont fermés du 1er juin au 30 octobre 2018 pour la zone n°1, à savoir les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre-Est, du Centre-Sud, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest et la province de la Tapoa, de Fada N'Gourma et de la Kompienga dans la région de l'Est. Et du 30 juin au 30 septembre 2018, l'orpaillage est proscrit dans la zone n°2 qui regroupe les régions du Centre, du Centre-Nord, du Plateau central, du Sahel et des provinces de la Gnagna et de la Komandjari dans la région de l'Est.

Le ministre a fait savoir que cette mesure d'interdiction saisonnière vise à prévenir les risques d'éboulement et à éviter de nombreux blessés ou décès.

« Nous avons déploré plus de 300 décès liés essentiellement aux éboulements entre 2010 et 2017 », a indiqué M. Idani. Il a ajouté que ces statistiques, très en-deçà de la réalité, prennent également en compte les cas de décès et de blessés causés par chute dans les trous, asphyxie, inondation des trous ou accidents au cours de l'usage illégal d'explosifs.

Malheureusement, a-t-il dit, la mesure de fermeture n'est souvent pas respectée. De son avis, cette activité dont l'apport financier reste considérable pour l'économie locale, devient de plus en plus une menace pour la sécurité des hommes et femmes qui la pratiquent mais également pour la sécurité alimentaire.

«Grâce à ses revenus rapides, l'orpaillage a mis l'agriculture au second plan dans bon nombre de localités ; la saison pluvieuse étant dédiée à l'extraction de l'or », a laissé entendre le ministre en charge des mines.

Mettre fin aux éboulements

Par ailleurs, il a déploré le fait que les sites d'orpaillage soient devenus, entre autres, des lieux de grand banditisme, de maladies contagieuses, de dépravation des mœurs. Par ailleurs, il a fait savoir que l'exploitation artisanale des substances engendre des effets néfastes au plan humain, sanitaire, sécuritaire, socioéconomique et environnemental lorsqu'elle n'est pas encadrée.

C'est pourquoi, selon lui, l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées (ANEEMAS) a été créée pour faire face à ces problèmes.

« Il vous appartiendra de vous approprier certaines missions de l'ANEEMAS et d'établir avec elle une saine et étroite collaboration pour une exploitation artisanale plus rationnelle productive et respectueuse de l'environnement », a indiqué le ministre à l'endroit des exploitants.

Le président du Syndicat national des orpailleurs du Burkina, Mahamoudou Rambo a, pour sa part, signifié que la mesure vient à point nommé car elle va mettre fin aux éboulements.

« Dans le passé, elle n'était pas respectée mais actuellement nous sentons le changement », a-t-il affirmé. Abondant dans le même sens, le maire de la commune de Guibaré a salué la prise des mesures de fermeture des sites avant d'inviter les exploitants à les respecter pour éviter les pertes en vies humaines.