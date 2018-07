Burkina Faso: Eclairage public - Des lampadaires LED bientôt sur les voies

L'hebdomadaire conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 4 juillet 2018 au palais de Kosyam. Il a délibéré sur plusieurs dossiers dont l'acquisition des lampadaires LED en remplacement de ceux utilisés actuellement sur les voies publiques.

Face au déficit dans la fourniture de l'électricité, le gouvernement burkinabè va bientôt procéder au remplacement des lampadaires à haute tension installés actuellement sur les voies publiques par des lampadaires LED.

L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Rémis Fulgance Dandjinou, à l'issue du conseil des ministres. « Au ministère de l'Energie, le conseil a validé les résultats d'un appel d'offres pour l'acquisition et l'installation de lampadaires led en remplacement de ceux à base de sodium et de mercure dont nous disposons actuellement », a-t-il déclaré.

Evaluée à 3, 5 milliards de francs CFA, l'opération, selon M. Dandjinou, devrait permettre à son terme de réduire les besoins actuels en énergie pour l'éclairage des lampadaires sur les voies publiques d'environ 60 à 70%. Dans le même département, deux décrets relatifs à l'application de la loi 014-2017 portant sur la réglementation générale du secteur de l'énergie ont aussi été adoptés.

Le premier est en rapport avec les cahiers de charges applicables aux concessionnaires de la distribution de l'électricité au Burkina Faso, tandis que le second porte sur les activités concourant à la fourniture de l'énergie électrique et la fixation des méthodologies des paramètres de détermination des tarifs de transport et de distribution.

En ce concerne le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, le conseil a donné son quitus pour la ratification des accords de prêt entre le Burkina Faso et la Banque ouest africaine de développement (BOAD) signés en mai 2018 à Lomé au Togo. Le premier accord, de l'avis de Remis Dandjinou, porte sur le financement partiel des projets autour du Parc urbain Bangrewéogo.

«Il s'agit essentiellement de la réalisation des infrastructures d'assainissement et de facilitation de drainage des eaux pluviales afin d'améliorer l'environnement urbain.

Le second, est destiné au projet d'appui au développement des économies locales (PADEL), à travers la promotion des filières porteuses d'emplois dans les collectivités territoriales et le renforcement de la protection sociale et la résilience des populations», a indiqué M. Dandjinou.

Le montant global des investissements est estimé à 10 milliards de francs CFA. Faisant toujours le bilan des dossiers examinés au cours de ce conseil, le ministre de la Cmmunication a indiqué, que le ministère de l'Agriculture a été autorisé à conclure un marché par la procédure d'entente directe pour la réalisation et l'achèvement des travaux d'aménagement de 368 hectares en aval de la rive gauche du barrage de Soum dans la province du Boulkiemdé au Centre-Ouest.

S'agissant du Baccalauréat 2018 dont les épreuves ont débuté le 3 juillet 2018, le porte-parole du gouvernement a fait savoir qu'environ 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour l'organisation de la session.