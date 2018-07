Togo: Une course contre la montre pour le tandem Noutsoudjin-Amégan

Le Tournoi U17 de la zone UFOA B, qualificatif pour la CAN U17 Tanzanie en 2019, c'est du 19 Août au 1er Septembre 2018 à Niamey au Niger. Le Togo y prendra part aux côtés des sélections du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigéria et du Niger.

A peine nommés, que Maurice Noutsoudjin et Didier Amégan, respectivement sélectionneur principal et sélectionneur adjoint, doivent se lancer dans une course contre la montre de détection de jeunes joueurs devant constituer la sélection nationale cadette du Togo devant prendre part au Tournoi qualificatif UFOA B pour la CAN U17 Tanzanie 2019.

Selon un communiqué de la FTF, « dans le cadre de la mise en place d'une équipe nationale U17, des séances de présélections sont organisées à Lomé, Sokodé et à Dapaong » dans le Nord du Togo.

Pour Lomé, cette séance est prévue les 09 et 10 Juillet au stade de la JCA de 7h00 à 10h00, alors que celle de Sokodé aura lieu les 12 et 13 Juillet 2018, au stade municipal de cette ville, chef-lieu de la région Centrale, toujours à la même heure et que les jeunes talents du Nord Togo quand à eux sont attendus pour les 15 et 16 Juillet au stade municipal de la ville de Dapaong.

Une précision de taille, ce sont les jeunes joueurs qui ont vu le jour le 1er Janvier 2002 après cette date qui pourront être acceptés pour ces présélections. Pour ce faire, il est demandé à ces jeunes qui désirent mouiller le maillot pour le Togo de se munir d'une copie de leur acte de naissance, d'un certificat de nationalité, d'une carte d'identité ou d'un passeport.