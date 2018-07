Cote d'Ivoire: La 5e édition des centres aérés de l'Atelier d'expression N'Galess Clarisse demarrent le 1er août

La 5e édition des ateliers-vacances organisée par la structure «Atelier d'expression N'Galess Clarisse» démarre le 1er août 2018, au Centre Jean Eudes d'Abatta, dans la commune de Cocody.

Selon Mme Kossa épouse Clarisse Assémien, professeur d'art plastique au Lycée Sainte Marie de Cocody, l'initiatrice, «il s'agit d'occuper sainement les tout-petits un mois durant, de leur permettre aussi de s'amuser en profitant aisément de leurs vacances, à travers une initiation aux dessins et à la peinture, notamment».

Au menu de cette édition, figurent en bonne place des disciplines comme le dessin, la peinture, l'art culinaire, la musique, le piano, les chants et danses, ainsi que divers autres jeux et loisirs qui «permettront aux enfants de s'éclater» jusqu'au 31 août 2018, date de clôture.

Entre temps, à la suite d'Abidjan, «une partie du staff de l'atelier d'expression N'Galess Clarisse mettra le cap sur Yamoussoukro, pour que les enfants de la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire et des autres villes du pays tirent profit de notre centre aéré», explique Mme Kossa Clarisse, la promotrice. A Yamoussoukro, ce centre se déroulera du 5 au 19 août 2018, au 220 Logements, à la Cité Blanche, non loin du lycée scientifique.

A signaler que, placés sous la supervision du ministère des Sports et des Loisirs, les centres aérés et les ateliers-vacances sont organisés cette année 2018 autour du thème: «Civisme, facteur de paix et de cohésion sociale».