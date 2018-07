Madagascar: Le budget pour les élections n'est désormais «plus un problème»

D'après le PNUD, la totalité des fonds pour l'organisation du scrutin présidentiel devrait être réunie au 31 juillet. Soit plus de 25 millions d'euros (57 milliards d'ariary apportés par l'Etat malgache (soit environ 15 millions d'euros) et 12 millions de dollars de la part de la communauté internationale).

Depuis quelques jours à Madagascar, l'Etat, la Commission électorale nationale indépendante et leurs partenaires internationaux expliquent à qui souhaite l'entendre que le financement de l'élection présidentielle prévue le 7 novembre prochain, ne sera pas un problème. Hier, à l'occasion de la signature d'accord pour la contribution de l'Union européenne au budget des élections, la volonté affichée par tous était claire : aller de l'avant et parler « enfin » d'autre chose.

