Burkina Faso: Procès des putschistes - Les accusés donnent leur version

Ce mercredi 4 juillet 2018 était jour de travaux pour les riverains, commerçants et résidants du… Plus »

Le soldat de première classe Amadou Ly était chargé de désarmer le système de contrôle des entrées à la présidence et de surveiller les portes selon le procureur, sur la base de l'enquête préliminaire. Ce que rejette l'accusé en bloc. « Je n'ai pas su à quel moment les autorités ont été enlevées et je n'ai pas pris part à la prise en otage » a martelé le soldat Amadou Ly.

Face au tribunal la plupart des accusés, des soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle sous Blaise Compaoré se rétractent et reviennent sur leurs déclarations faites devant le juge au moment de l'enquête préliminaire. Sur les raisons qui ont conduit à la prise en otage des membres du gouvernement de la transition, les accusés parlent de la détérioration du climat entre l'ex-Premier ministre Yacouba Isaac Zida et son corps d'origine.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.