Congo-Kinshasa: Statut des anciens dignitaires - Seul le chef de l'État élu bénéficiera d'un statut particulier

La proposition n'a hélas pu passer parce que rejetée, après débats et délibérations, par la plénière qui a estimé que seul un président de la République, considéré comme l'unique garant de la nation, est habilité à bénéficier d'un statut particulier. « En tant que chef de toutes les institutions qui a été élu au suffrage universel direct, c'est donc lui seul qui doit bénéficier d'un statut particulier à la fin de son mandat », ont soutenu la plupart d'intervenants à la tribune. Expliquant la notion « élu », le sénateur Modeste Mutinga, l'initiateur de cette proposition de loi, a relevé son caractère important parce que, a-t-il fait savoir, le mandat du président de la République, « est exécuté jusqu'à la fin, conformément à la Constitution et terminée dans des bonnes conditions».

L'examen de la proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus est en seconde lecture à la chambre haute du parlement. Le 3 juillet, ce texte de loi a suscité un vif débat entre les sénateurs autour de la proposition faite par la présidence de la République d'étendre les avantages qui en découlent aux anciens chefs des institutions du pays. Ce qui, en clair, veut dire que les anciens chefs des institutions (Gouvernement, Sénat, Assemblée nationale, cours et tribunaux, etc.) devaient aussi avoir droit au chapitre en bénéficiant des mêmes avantages que l'ancien chef de l'État.

