Afrique: Macron au Nigeria - Après la culture, le développement économique par le basket

Les réfugiés camerounais au Nigeria écrivent au HCR pour dire non à l'aide humanitaire que… Plus »

Ils ont aussi parlé notamment de la crise politique au Togo, dans laquelle « le statu quo n'est plus possible » pour Emmanuel Macron, comme il s'en est ensuite expliqué au micro de notre envoyé spécial.

Nous avons travaillé sur les projets de stabilisation, c'est-à-dire permettre la stabilisation économique de cette région. Si Boko Haram prospère, c'est aussi parce que la grande pauvreté prospère; c'est parce que, aussi parfois, les gouvernements, les services publics, se sont retirés et n'ont plus offert une stabilité et des perspectives

Depuis le Nigeria, M. Macron a expliqué comment la France comptait contribuer plus encore à cette lutte. Et cela passe de nouveau par l'économie, car « si Boko Haram prospère, c'est aussi parce que la grande pauvreté prospère », a-t-il dit.

Mais il n'y a bien sûr pas que le sport non plus dans la vie. Aussi, Emmanuel Macron a bien sûr évoqué d'autres dossiers d'actualité avec son homologue nigérian Muhammadu Buhari. Par exemple la lutte contre Boko Haram.

Paris et l'une des fédérations sportives les plus riches du monde, à savoir la ligue américaine de basket-ball (NBA), ont signé un partenariat, mercredi à Lagos, en présence du chef de l'Etat français.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.