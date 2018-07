Congo-Kinshasa: Parlement - Le Sénat adopte la loi sur le statut d'anciens Chefs d'Etat !

Le débat démocratique autour de cette proposition de loi garantissant la protection des Anciens Présidents de la République Elus et le prolongement souhaité aux autres Chefs des Corps constitués du pays devra encore poursuivre son bonhomme de chemin sous la barbe d'Aubin Minaku à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, ce sera peut-être un dernier virage, pourvu que les Députés nationaux votent résolument pour cette proposition. Pour rappel, cette proposition de loi a été initiée depuis 2015. Et, sa programmation tardive se justifie par le fait que la procédure parlementaire est longue, selon Modeste Mutinga.

Et donc, pour lui, le vote par le Parlement de cette loi restait une nécessité pour le pays et la démocratie. D'après lui, outre ces avantages prévus, cette loi aborde aussi les possibilités d'examiner les infractions de droit commun et les infractions qui sont classées dans le Statut de Rome. En réalité, ce n'est pas encore fini.

A en croire les explications de l'initiateur de cette proposition de loi, ce texte prévoie des avantages qui peuvent être accordés à un Président de la République qui a été élu régulièrement, qui a exercé son mandat et qui l'a terminé. En outre, elle garantit la sécurité tant personnelle que physique de l'Ancien Président de la République Elu, mais aussi, place des garde-fous sécuritaires pour sa famille et ses biens, poursuivait-il.

