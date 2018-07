Congo-Kinshasa: Après sa victoire face à Sanga Balende 2-0, Otis Ngoma remercie le public de Vclub pour le soutien apporté à son équipe

L'entraîneur de Daring Club Motema Pembe, Otis Ngoma n'a eu qu'un seul mot à la conférence de presse d'après match entre Dcmp-Sanga Balende mercredi 4 juillet, au stade des Martyrs de la Pentecôte, soldé par la victoire de son équipe (2-0) : «merci, merci à tous les joueurs, merci au staff technique et comité de l'équipe, merci également au public de Vclub, qui ont manifestement soutenu Dcmp dans ce match décisif, symbole de l'union sacrée... ».

C'est dans un stade des Martyrs 100% Dcmp que Sa Majesté Sanga Balende a eu du mal à s'en sortir devant un adversaire difficile à manœuvrer. Le public de Vclub en union avec Dcmp, a chanté du début jusqu'à la fin à titre de soutien à cette équipe des "Mitema Pembe" qui jouait son avenir dans cette 23ème édition de la Ligue nationale de football (Linafoot). Les "Sang et Or" de Mbuji-Mayi se sont retrouvés dans une sorte de fournaise qui n'avait pas de nom. Un soutien qui a fait du bien à l'entraîneur Otis Ngoma et à tous les joueurs de Dcmp sur terrain, dont le défenseur Asumani, l'arrière latéral gauche qui ne faisait que soulever le public. Au coup de sifflet final, Otis Ngoma n'a pas hésité de traverser la pelouse pour aller saluer ce grand public des Moscovités qui lui a témoigné de son soutien.

Film du match

Abordant le match dans un esprit des vainqueurs, Dcmp a acculé son adversaire dès la première minute. Une pression qui va payer à la 16ème minute par ce but de Ricky Tulenge Sindani, sur un corner de Patou Kabangu. Sanga Balende tente de réagir, mais en vain. La frappe de Kayembe Alidor est largement à côté de la cage. Pendant ce temps, Dcmp double de vitesse, il profite d'une défense de Sanga Balende en deçà de la moyenne et inquiète de temps à temps le gardien Ngeleka Kalambayi. Doxa Gikaji trouve la transversale à la 29ème minute, et un face-à-face à la 41ème où Ngeleka gagne son duel. Du côté de Sanga Balende, aucun tir cadré toute la mi-temps. Score à la première période.

A la reprise, Sanga Balende revient avec un autre moral, celui de dominer à son tour, et marquer au plus vite que possible, sans succès. Dcmp continue à faire le jeu, Sanga Balende continue à subir.

L'on jouait la 59ème minute, Asumani réalise une montée, il efface son vis-à-vis avant de faire un centre que Dago Tshibamba Samu va couper la trajectoire en bon renard de surface pour le deuxième but. Les carottes sont cuites. Dcmp bat Sanga Balende et assure sa qualification pour les prochaines compétitions interclubs de la Caf. DCMP totalise 41 points+26 à deux unités de Sanga Balende (43+28). Pour la suite, Dcmp reste avec trois matches : Dauphin Noir, Lupopo et Rangers ; tandis que Sanga Balende ne reste qu'avec deux matches ; Maniema Union et Dragons.

Vclub bat Don Bosco 3-0

Au premier match, Vclub a battu CS Don Bosco par un score sans appel de 3 buts à 0. L'homme le plus heureux de tous a été Jean-Marc Mundele Makusu.

L'international congolais a signé un triplé (trois réalisations) à la 29ème, 39ème et 54ème minute. Au classement provisoire, Vclub chipe la première place au Tout Puissant Mazembe. Vclub totalise 50 points +42, contre Mazembe 50 points+32. A ce stade, Vclub est bien parti pour le titre avec deux rencontres encore sur sa route : As Dragons Bilima et Saint Eloi Lupopo. Mazembe ne reste qu'avec un seul match.