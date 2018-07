Cote d'Ivoire: Bouaké revient sur la scène judiciaire

Après 14 ans d'enquête, le procureur souligne 'le travail minutieux et opiniâtre de certains magistrats instructeurs et conseils de parties civiles ayant permis d'assembler un puzzle +politico-militaire+, sans toujours bénéficier de la célérité et de la spontanéité, notamment dans la remise de documents ou la déclassification de certains d'entre eux, que les victimes, au service de leur patrie, auraient pu légitimement espérer des institutions censées les protéger".

Le parquet rejoint ainsi les interrogations de la juge d'instruction Sabine Kheris sur le rôle du gouvernement français. Celle-ci avait demandé en février 2016 que cette question soit transmise à la commission des requêtes de la Cour de justice de la République (CJR), seule compétente pour enquêter sur Michèle Alliot-Marie, Dominique de Villepin et Michel Barnier, à l'époque respectivement ministres de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères.

En premier lieu, le procureur s'interroge sur 'le positionnement de certaines autorités politiques françaises dans la gestion des interpellations et libérations' des mercenaires bélarusses ayant servi à l'aéroport d'Abidjan. Huit d'entre eux avaient été arrêtés au Togo, dix jours après l'attaque, et relâchés sans interrogatoire, faute de mandats d'arrêt émis à temps.

Quatorze ans après le début de l'enquête, dans laquelle trois ministres français sont accusés d'inaction, le parquet a requis le renvoi devant la cour d'assises de Yury Sushkin, Patrice Ouei et Ange Magloire Ganduillet Attualy, pour assassinats, tentatives d'assassinats et destructions de biens, selon cette source qui confirme une information du site Mediapart.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.