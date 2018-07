Madagascar: Association des maires - Pour des engagements des candidats à l'élection présidentielle

L'association des maires revendique des engagements des candidats à l'élection présidentielle.

L'association des maires des grandes villes de Madagascar (AMGVM) par le biais de son président Paul Razanakolona et non moins maire d'Antsirabe estime que ceux qui vont se présenter à l'élection présidentielle devraient tenir des engagements. « Nous sommes en train de peaufiner, la teneur de cet engagement », a-t-il soutenu. Et lui d'enchaîner que les candidats à l'élection présidentielle devraient également apporter leur signature sur cet engagement.

Enjeux. Faut-il souligner que l'AMGMV regroupe à elle seule plus de sept millions d'habitants. Un chiffre non négligeable. Il s'agit notamment d'Antananarivo, Toamasina, Antsiranana, Mahajanga, Toliara, Fianarantsoa, Fort-Dauphin, Antsirabe, Ambanja, Ihosy, Antalaha, Morondava et les îles de Nosy-Be et Sainte- Marie. Rappelons que l'année dernière l'AMGVM, a organisé un atelier de renforcement des capacités de ses membres sur le thème « l'autonomie financière à travers la fiscalité locale et les enjeux du développement des villes ». Par ailleurs, le président de ladite association invite les maires des communes rurales à adopter la même démarche. Toujours est-il que l'on compte 1500 communes rurales et quelque 200 communes urbaines dans le pays.