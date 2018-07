Madagascar: Enseignants / Gouvernement - Un bras de fer interminable

Il est tout à fait opportun de revenir sur ce mouvement de grève des enseignants qui va aboutir à cette année blanche très préjudiciable aux écoliers et lycéens malgaches.

Le blocage semble total, car il ne semble y avoir aucun compromis possible entre le gouvernement et les grévistes. Le conseil de gouvernement d'avant-hier n'a pas annoncé de déblocage de crédit pour satisfaire des revendications très précises. Il n'y a donc pour le moment aucune issue à cette confrontation qui désole tout le monde.

Sur les portails de tous les lycées, collèges et écoles de la capitale, on pouvait lire « établissement en grève ». Les enseignants, en accord avec leur proviseur ont décidé de ne pas envoyer de sujets au service des examens de l'université. La situation est donc totalement bloquée et l'on ne voit aucune issue à ce bras de fer extrêmement dommageable pour nos enfants. Les autorités affirment que le paiement des indemnités cumulées des enseignants est en cours, mais ces derniers veulent juger sur pièces et ne se contentent pas de simples assurances faites par le gouvernement. Les centaines de milliers de lycéens, de collégiens et d'écoliers vont donc pâtir de cette situation qui est inadmissible. Les grévistes ne veulent pas en endosser la responsabilité.

Ils affirment que la balle est dans le camp du gouvernement. Ils n'acceptent pas l'aveu d'impuissance de ce dernier. La cellule de concertation mise en place fonctionne, mais pour le moment, elle ne semble pas avoir abouti à un début de solution. Les grévistes sont inflexibles et ne veulent faire aucune concession. L'opinion semble pour le moment comprendre la position des grévistes et se résigne. Cependant, elle peut se rebeller si la situation s'éternise. Les autorités d'un côté et les enseignants de l'autre protestent tous de leur bonne foi, mais il faudra bien qu'un camp cède tôt ou tard.