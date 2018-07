Madagascar: Dubaï by Sourcin - Une destination de plus en plus prisée par les vacanciers malgaches

Ceux qui l'ont déjà fait désirent renouveler l'expérience. Grâce à une bonne organisation signée « Sourcin Voyage » le séjour de quelques dizaines de Malgaches au mois de juin dernier, dans la capitale de l'Emirat Arabe Uni était tout simplement inoubliable.

« Je suis totalement satisfait de ce voyage et je suis prêt à le refaire pour la prochaine édition » témoigne Doro Boubacar Salifou, un des voyageurs. Pour Lun Yuchang, « Il s'agissait tout simplement d'une organisation sans faille où 'Sourcin Voyage' a démontré son savoir-faire ». Razafintsalama Rivo venant de Mananara et qui a également fait le voyage, « c'était une expérience inoubliable et satisfaisante à tout point de vue, car 'Sourcin Voyage' s'est surpassé en termes d'organisation ». Une très bonne ambiance, en somme pour le groupe qui a passé neuf jours pour découvrir Dubaï et ses différents aspects notamment touristiques et économiques.

Tout inclus

Pour rappel, « Sourcin Voyage » propose pour seulement 7.700.000 ariary, un package complet tout inclus. Le potentiel client a juste à payer le prix et « Sourcin Voyage » s'occupe de tout. C'est-à -dire des formalités de visa jusqu'à la fin du voyage. Vols aller- retour, transfert, hébergement, restauration, visite guidée des sites touristiques de renommée à Dubaï... constituent autant de services offerts qui font de ce voyage, une expérience exceptionnelle et inoubliable. Ils ont notamment pu vivre et visiter, les « Dancing Fountain Show », le « Dubaï Mall », le « Dubaï City Tour », « Burj Khalifa », la tour la plus haute du monde avec ses 124 étages, l'Aquarium de Dubaï et son zoo sous- terrain, la « Marina Cruize », le « Wonder Bus Tour », l' »Abu Dhabi City Tour »... Dubaï sous toutes les coutures, en somme pour les touristes malgaches qui veulent de la découverte.

Edition septembre

Et ils sont visiblement nombreux puisque, compte tenu du succès des précédentes éditions, les clients se bousculent. Résultat, les places pour les prochaines éditions de juillet et d'août sont déjà réservées. Mais ce n'est que partie remise, puisque « Sourcin Voyage » travaille déjà sur une édition pour le mois de septembre. Et ce, avec deux groupes de 40 personnes chacun, afin de mieux organiser le voyage. Une fois de plus, cette édition de septembre sera organisée avec des partenaires de qualité comme Air Muritius, « Karaile Voyage », le groupes hôteliers de renommée IGH et « Accor International ». Et bien évidemment Emirates, puisque le trajet Maurice - Dubaï se fera avec l'Airbus A 380, le plus gros avion de transport de passagers au monde. A noter qu'une émission spéciale consacrée à la dernière édition de Dubaï by Sourcin sera diffusée sur TV Plus samedi prochain à 20 heures 45. Les détails de ce voyage 4 étoiles à petit prix sont disponibles dans la page Facebook de « Sourcin Voyage » et au 034 44 222 22 (voir insertion publicitaire en page 4).