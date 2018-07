Madagascar: Rencontre des jeunes de l'Océan Indien - La diversité socioculturelle à l'honneur

Tels sont les objectifs du projet « Building Bridges » lancé à La Réunion du 3 au 8 mars dernier. Des étapes ont été effectuées depuis. Entre autres, la rencontre des jeunes de l'Océan Indien. Une activité qui s'inscrit dans le cadre dudit projet et qui a débuté le 1er juillet dernier au centre de formation des CEMEAM (Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education active de Madagasikara) Ankadikely Ilafy. 15 jeunes de 20 à 35 ans dont cinq Malgaches, cinq Réunionnais et cinq venant de Mayotte assistés de trois accompagnateurs devront apprendre à vivre ensemble tout en respectant leur diversité linguistique et culturelle durant dix jours. Des activités d'auto éducation et de loisirs seront ainsi organisées durant le séjour. Lesdites activités devant permettre aux participants à la rencontre de renforcer leurs compétences dans le domaine de l'animation socioculturelle et du travail social.

