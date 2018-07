Madagascar: EGM / Conservatoire - Clip et spectacles pour clore en beauté l'année scolaire !

Après une année bien remplie, les élèves de l'EGM-conservatoire 67ha ont tourné « Ny fifalianay » et vont investir le « Live Hôtel » Andavamamba pour leur spectacle de fin d'année scolaire. Un évènement dont les détails ont été dévoilés par les responsables hier.

Former les artistes de demain ! C'est l'un des objectifs principaux de l'Ecole de Guitare de Madagascar. A travers « Ny fifalianay », une chanson écrite et interprétée par les élèves eux-mêmes, déjà diffusée et dévoilée sur le petit écran, l'EGM donne un petit aperçu de ce dont sont capables les apprenants du conservatoire. « Tout le monde a mis son grain de sel. Le clip, entièrement conçu et réalisé par le conservatoire et ses partenaires, a été réalisé dans une ambiance bon enfant. Le morceau met d'ailleurs en avant notre thème de prédilection : la musique, la musique comme instrument pour renforcer la solidarité, l'entraide et le « fihavanana » », relate Liva Ramorasata, professeur et doyen de l'EGM. Un clip qui n'est qu'un prélude à la grande manifestation qui va s'en suivre.

Tradition. Chaque année, à la fin de l'année scolaire, l'EGM réunit effectivement tous les élèves autour d'un grand spectacle. Cette fois, les élèves ne sont plus au second plan. Ce sont eux les stars. Pendant deux jours successifs, ils se succèderont et dévoileront aux spectateurs ce qu'ils ont appris et acquis tout au long de leur cursus. « L'évènement, cette année, se tiendra au « Live Hôtel » Andavamamba les 14 et 15 juillet. Les quelque 400 élèves se relaieront sur scène pendant ces deux jours. Les deux orchestres du conservatoire : celui des violonistes et celui des guitaristes clôtureront en beauté la manifestation.

Le 17 juillet, ces élèves d'EGM-conservatoire auront l'opportunité de rencontrer le concertiste international et chef d'orchestre américain Neal Stulberg. « Ce diplômé d'Harvard et de la Juliard, qui n'est autre que la meilleure école de musique aux USA, fera une partage d'expériences avec les élèves ». Après ces grandes manifestations, ceux qui en éprouvent l'envie, mais qui n'ont pas forcément le temps, pourront s'inscrire aux cours de vacances. Avis aux amateurs !