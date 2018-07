Madagascar: Installation audio-visuelle - Kim Yip Tong propose « tany mena »

Après trois semaines de résidence à l'Is'art galerie, l'artiste mauricienne Kim Yip Tong va finalement dévoiler ses œuvres. « Tany mena » sera exposé à Ampasanimalo jusqu'au 11 juillet.

Une semaine pour découvrir le fruit du travail de Kim Yip Tong ! Elle a déjà présenté dans de prestigieuses et grandes villes comme Paris, Londres, ou encore Maurice, mais présentera cette fois ses œuvres à l'Is'art galerie jusqu'au 11 juillet. Multidisciplinaire, Kim Yip Tong présentera une installation audio-visuelle qui reflète sa vision de la ville d'Antananarivo et la région des Hauts- Plateaux. Un travail qui résulte d'une résidence de trois semaines à l'Is'art Galerie. Par défaut une vision incomplète et extérieure (« vahaza ») d'une ville et d'une fraction d'un pays à la richesse culturelle et naturelle infinie. Intitulée « Tany mena », cette exposition pour les moins inédites traduit ses observations sur la ville. Une ville où la terre, la pierre et les ressources naturelles jonglent les rues. Antananarivo est une ville chantier, en constante construction et évolution à l'image d'une jeune république qui reconstruit et façonne son identité après des siècles de colonisation.

Selon les explications, « Tany mena » est « la présentation d'une vision collective, car Kim a invité les artistes et habitants d'Antananarivo à venir partager leurs témoignages sur la ville. A travers une suite d'animations stop motion réalisée lors d'un workshop à l'Is'art Galerie Ampasanimalo, chaque récit apporte sa pierre à l'édifice ». Formée à Paris et Londres, l'art de la jeune femme se situe entre peintures et installations digitales. Un art toujours en 'mouvement'. Ses toiles sont une immersion colorée dans la nature et une invitation à l'émerveillement. L'artiste a participé à de nombreux festivals, comme le célèbre Sonar de Barcelone, ou encore Porlwi by Nature à Maurice. Kim Yip Tong a également déjà organisé deux expositions solos à Londres.