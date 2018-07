Madagascar: Tourisme durable - L'hôtel « Solidaire Mangily » mis en avant par l'ONG Bel Avenir

Concilier la découverte et l'évasion. C'est ainsi que l'ONG Bel Avenir a conçu la campagne pour sensibiliser les touristes locaux en quête de voyages à opter pour l'hôtel Solidaire à Mangily Ifaty, dans la baie Ranobe du sud-ouest de Madagascar. « L'eau et l'électricité disponibles 24h/24 sont fournies grâce aux énergies renouvelables.

Les activités sont nombreuses. On peut citer la pêche traditionnelle ou une initiation à la pêche "Vezo", la plongée sous-marine, une balade en charrette à zébus à travers la forêt de baobabs, une visite ornithologique au Parc Mosa, etc. Participer aux visites solidaires des projets d'éducation environnementale et de reboisement de l'ONG Bel Avenir comme la ferme- école de formation en agriculture, élevage et écotourisme, le centre d'éducation environnementale de Mangily plage et Mangily forêt, la zone de reboisement de la forêt de baobabs, la plantation de moringa, etc. », ont indiqué les responsables auprès de l'ONG Bel Avenir. D'après les présentations, l'art culinaire fait également partie des bons points du site. En ce qui concerne les découvertes, les promoteurs de la destination mettent en avant le rendez-vous avec les baleines à bosse en chair et en os, ainsi que l'exposition du squelette reconstitué de la baleine à bosse de l'Océan Indien au centre de l'Education environnementale de l'ONG.