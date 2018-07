Algérie: La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme évoquée à Alger

Alger — -La coopération algéro-britannique dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux ont été au centre d'un entretien mercredi à Alger entre le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel et le ministre chargé du Commonwealth et des Nations unies au Bureau des Affaires étrangères au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Lord de Wimbledon, Tariq Mahmoud Ahmad.

"L'entretien a permis d'aborder plusieurs questions d'intérêt commun et les défis auxquels font face les deux pays, notamment ceux relatifs à la sécurité, et à leur tête le terrorisme et l'extrémisme religieux", a indiqué M. Mahmoud Ahmad à la presse, à l'issue de l'entretien, précisant que l'Algérie et le Royaume-Uni "travaillent ensemble pour faire face à ces problèmes, et nous oeuvrons pour défendre le vrai visage de l'Islam".

Il a ajouté que sa rencontre avec M. Messahel a été, également, "une occasion pour échanger les points de vues sur d'autres questions intéressant les deux pays et d'examiner les voies et moyens de développer la coopération bilatérale dans les secteurs économique et commercial, et d'identifier d'autres domaines susceptibles de raffermir les fortes relations bilatérales".