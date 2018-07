Algérie: L'examen de l'exception d'inconstitutionnalité relèvera de la compétence du Conseil constitutionnel

"Le citoyen ne peut saisir directement le Conseil constitutionnel de cette exception, sauf s'il a une affaire à soulever devant la justice et lorsque il apprécie que certains articles devant être appliqués sur son affaire sont inconstitutionnels et portent atteinte à sa liberté, dans ce cas il peut recourir à l'exception d'inconstitutionnalité à n'importe degrés de juridiction, ensuite la cour suprême procédera au renvoi de cette exception au Conseil constitutionnel pour y statuer", a encore précisé le ministre.

L'exception d'inconstitutionnalité, selon le ministre, est "un droit accordé au justiciable en vertu des réformes adoptées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika après avoir introduit la loi organique pour l'organisation des conditions et modalités de son application, ajoutant que cette loi a été adoptée récemment et son entrée en vigueur sera à partir du 7 mars 2019 à travers laquelle le Conseil constitutionnel statuera sur les litiges relatifs à l'exception d'inconstitutionnalité pour les justiciables qui sont saisis d'affaires déjà soulevées devant la justice.

L'examen de cette exception relèvera de la compétence du Conseil constitutionnel et non pas de la Cour, a précisé M. Louh.

Alger — L'examen des affaires relatives à l'exception d'inconstitutionnalité relèvera à compter du 7 mars 2019 de la compétence du Conseil constitutionnel et non pas de la Cour, a affirmé mardi le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayeb Louh.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.