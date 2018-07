Algérie: Le renforcement de la coopération scolaire au centre de discussions entre Benghabrit et Lord de Wimbeldon

Alger — Le renforcement de la coopération scolaire était au coeur de discussions, mardi à Alger, entre la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, et Lord de Wimbeldon, Tariq Mahmoud Ahmed, ministre chargé du Commonwealth et des Nations Unies au Bureau des affaires étrangères au Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, a indiqué un communiqué du ministère.

Selon la même source, les deux parties "ont évoqué les questions relatives à la place et aux valeurs de l'éducation civile et morale dans le système éducatif tout en exprimant leur satisfaction quant au niveau de la coopération entre les deux pays à travers l'intensification des visites officielles et des activités de formation en matière d'éducation qui ont été effectuées dans le cadre du programme exécutif signé le 13 novembre 2017".

Ce programme, ajoute le communiqué, concerne notamment la formation des inspecteurs en matière de développement des compétences professionnelles, la gestion des établissements scolaires et la didactique de la langue anglaise".