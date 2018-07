Algérie: La réhabilitation du sport scolaire est une nécessité impérieuse

Dans la commune de Bourached, le premier responsable du secteur de la jeunesse et des sports a donné le coup d'envoi de l'aménagement et du revêtement en gazon synthétique du stade communal.

Sur place, il a donné le coup d'envoi d'un tournoi national pour jeunes (cadets et juniors) de tennis de table auquel 12 wilaya prennent part, récompensant à l'occasion un certain nombre de champions locaux versés dans la discipline.

Auparavant, le ministre de la jeunesse et des sports a donné à partir du chef-lieu de wilaya le coup d'envoi du plan bleu mis en place au profit de 950 jeunes et enfants lesquels se rendront par vagues successives vers nombre de wilaya côtières.

M.Hattab a soutenu que le secteur de l'éducation s'avère " incontournable" dans la recherche de jeunes talents dans le domaine sportif, relevant l'importance de la coordination des efforts entres les secteurs de l'éducation et de la jeunesse et des sports en vue d'atteindre pareil objectif.

"Il est absolument nécessaire de réhabiliter le sport scolaire si on veut aller de l'avant et avoir une place parmi le gotha des nations développées en matière de performances dans le domaine sportif", a indiqué le ministre qui inaugurait le centre de loisirs et de détente à la cité Choual de Aïn Defla (dénommé à l'occasion cité du 19 mars 1962) dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohammed Hattab, a mis l'accent, mardi à Aïn Defla, sur la nécessité de la réhabilitation du sport scolaire, affirmant que l'école constitue un "vivier" de jeunes talents à même de percer à l'avenir s'ils bénéficient de l'intérêt et de l'encadrement nécessaires.

