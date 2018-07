Algérie: Oran - Ouverture du colloque international sur "L'Islam et la dimension humaine"

Oran — Les travaux d'un colloque international sur le thème de "L'Islam et la dimension humaine" ont débuté, mercredi, à la mosquée-pôle "Abdelhamid Benbadis" d'Oran, à l'initiative du Haut Conseil Islamique.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Président du HCI, Bouabdallah Ghoulamallah, de la présidente du Conseil national des droits de l'Homme, Fafa Si Lakhdar Benrezzougui et le Cheikh de la zaouïa Taybia d'Oran, Moulay Hassen Cherif El Ouazani, ainsi que de nombreux hommes de culte et chercheurs universitaires.

Cette rencontre de deux jours est organisée en collaboration avec les laboratoires "Dimensions spirituelles et mutations politiques " et "Philosophie et son histoire " ainsi que l'association religieuse de la zaouïa Taybia d'Oran.

Plusieurs conférences de chercheurs nationaux et étrangers figurent au programme de ce colloque comme "La dimension humaine dans les discours islamique et occidental contemporains ", "La notion de l'homme dans le discours soufi ", "Le discours religieux et la problématique du changement culturel ", "La morale dans l'Islam et la coexistence avec l'autre ".

Les congressistes devront aborder et débattre de thèmes liés aux valeurs du pardon et de la coexistence dans le Coran et la Sunna, de la valeur de la dimension humaine en plus de la philosophie islamique et la civilisation contemporaine.La rencontre est organisée dans le cadre des festivités de la fête de l'Indépendance et de la commémoration de la journée mondiale du "Vivre ensemble".