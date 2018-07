Tunisie: Appel à la raison...

La valeur nominale et la valeur réelle

La plus grosse erreur de cette sélection sera d'exagérer sa valeur technique et celle de ses joueurs. A tête reposée, il faut bien avouer que même les médias et les analystes ont été en partie leurrés par les matches amicaux et par la prestation des cadres qui ont bien joué, en amical et sans aucun enjeu. Cela nous mène à dire qu'il faut retrouver la raison et bien estimer la valeur du footballeur tunisien, local et expatrié. La valeur «nominale» peut tromper : bon bagage technique, jeune âge, bonne tenue athlétique, mais justement, il y a un référentiel à trouver. Un excellent joueur en championnat tunisien ou dans un club du milieu ou du bas tableau en France peine à s'exprimer face à des joueurs de calibre mondial. La valeur «réelle» englobe le facteur niveau de compétition et la «productivité» du joueur sur le terrain. Et si on parle du niveau des joueurs locaux, on peut alors deviner combien la valeur réelle est décalée par rapport à la valeur nominale. Nous n'avons ni de bons ni de grands joueurs. Cela, il faut le reconnaître et arrêter de croire à ce mensonge. Prix des cessions sur le marché local, salaires payés, avantages accordés et même critères d'évaluation, tout doit changer et revenir à la normale.

Ce niveau des joueurs tunisiens au Mondial, y compris ceux qui jouent à l'étranger, a fait rebondir l'éternel dossier de la formation en Tunisie.

Pourquoi nos clubs et nos sélections des jeunes ne produisent plus de grands joueurs ? Le système qui, avant et avec des moyens du bord, produisait des joueurs de grand calibre durant 30 années, est bloqué. Plus de formateurs méritants, l'argent et les intérêts qui priment dans les sections des jeunes, et des résultats toujours aussi faibles chez les jeunes, les raisons sont multiples, mais le mal est bien défini. Et les recettes sont nombreuses, mais faut-il avoir le courage et le bon sens de les appliquer.

Les autres dossiers

Le football tunisien n'est pas seulement une politique de formation et une infrastructure adéquate chez les jeunes et les seniors, mais aussi d'autres dossiers liés et que le Mondial de Russie a dévoilés.

Le niveau et la qualité du championnat, la violence et les manœuvres en coulisses qui ont discrédité la compétition, la faiblesse de plusieurs arbitres (y compris des internationaux), la violence qui règne avec l'impunité des dirigeants fautifs, voilà aussi des questions brûlantes et des problèmes auxquels il faut appliquer les solutions que l'on connaît.

C'est maintenant que ce fameux débat et cette approche curative sur le football tunisien doivent commencer.

La justice sportive, le statut des clubs qui attendent encore le passage à des sociétés à objet sportif, l'approche de communication en sélection et le rôle des médias sportifs, voilà d'autres questions où l'on doit raisonner avec plus de calme et de qualité. A quand la solution de ces dossiers qui traînent ?