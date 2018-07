Tunisie: Rendre des comptes ! Et après?

Le prochain acte est connu d'avance : doit-on remercier, maintenir l'entraîneur, demander des explications à ceux qui ont des responsabilités et des comptes à rendre ? Les polémiques et les supputations, les propositions qui viendront sans aucun doute de l'extérieur pour démontrer que des repreneurs sont prêts à tendre une perche de sauvetage, etc. occuperont l'avant-scène. La période des mutations avec tout ce que cela suppose comme bruitages savants et colportages de rumeurs et de fausses nouvelles, la mise en place du calendrier, les compétitions africaines et nationales viendront envahir les esprits. La déroute de Moscou, la mauvaise préparation, la délimitation des responsabilités, les causes profondes de ces résultats qui portent un coup sévère au prestige du sport national et tout le reste, ce sera pour... la prochaine fois.

Un discours hallucinant !

Tant mieux si le président de la FTF juge que l'entraîneur a réussi. Mais trouve-t-il que le football dont il a la charge est à même de relever les défis qui se posent, alors que le monde a tellement évolué et que les niveaux progressent à pas de géant chez nos plus proches concurrents comme chez ceux qui sont déjà assez loin de nos rivages. Prenons l'exemple du Mexique que nous avions battu il y a quarante ans. Comparons ses progrès aux nôtres, ses potentialités, les zones d'influence de la plupart de ses joueurs et tirons des conclusions à partir des ces éléments concrets.

Les responsables du sport en général et du football en particulier sont-ils convaincus que les solutions pour la mise à niveau de notre football, de notre sport, de nos clubs se limitent à la réussite ou à l'échec enregistré lors d'une compétition ?

Les grandes nations ne meurent jamais

Ce n'est pas parce qu'elles sont éliminées que des nations comme l'Allemagne, l'Argentine, l'Espagne qui ont accompli des pas de géant aussi bien en football que dans les autres disciplines, ou celles qui ont connu des fortunes diverses lors de ce «Mondial» que leur sport roi est non compétitif, mal organisé et qu'il ne vaut rien. Ces éliminations sont le lot que réserve toute compétition dans laquelle on s'engage, mais pour le reste, elles demeurent de grandes nations du sport. La preuve, l'Allemagne garde toute sa confiance en son entraîneur. Mais il y aura des décisions. Ces pays prendront des mesures pour éviter de connaître les mêmes déboires. Ils établiront un bilan dénué de sentimentalisme, rigoureux, fixeront les priorités, mettront en place des dispositions qu'ils respecteront à la lettre. Ils seront plus forts au prochain mondial et il sera difficile de les piéger une seconde fois.

La boîte de pandore

Pas un mot à ce sujet cependant. Ni de la part de la tutelle ni de la part de ceux qui sont censés veiller à la bonne marche de ce football. Au risque de nous redire, le football tunisien finira par être submergé par le nombre de pratiquants que comptent des nations où le sport progresse très vite, par la meilleure organisation, par la volonté de travailler dans un cadre adéquat. Le nôtre, avec trois ou quatre équipes, ses quelques milliers de pratiquants, ses difficultés organisationnelles et financières, ses hommes au bout du rouleau, beaucoup plus obnubilés par le pouvoir que par la volonté de faire œuvre utile, ne pourra jamais à terme rivaliser avec ceux qui mettent le prix et les moyens humains et matériels pour briller. Quant à la réorganisation et à la mise à niveau, dans un cadre professionnel réellement adéquat, c'est la boîte de pandore que personne ne voudra ouvrir.

L'occasion d'entrer dans l'Histoire

A moins que le président de la FTF pense qu'il est temps pour lui d'entrer dans l'Histoire, non pas avec les titres honorifiques que lui confère sa présence dans plusieurs entités sportives (c'est certes utile), mais en secouant tout d'abord ceux qui sont dans les coulisses du sport dont il est responsable, en revenant aux fondamentaux basés sur la formation (joueurs, arbitres et techniciens), l'organisation et la programmation à long terme. Et puis, en rappelant à la tutelle qu'il est nécessaire de l'aider pour mettre en place un véritable football professionnel. Un professionnalisme digne de ce nom avec tous les accessoires de la réussite. C'est là le véritable défi. A moins que l'on pense au niveau des responsables, que le football se limite à de bonnes opérations publicitaires. De ce point de vue, il n'y a rien à dire. Ce «Mondial» pour le tourisme, ce fut du pain béni. Pour les pauvres fans du «onze» tunisien, ce fut un véritable calvaire.